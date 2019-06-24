İstanbullular sandık başına gitti, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçti. İpi, 800 binin üzerinde farkla Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu göğüsledi. İlk tebrik ise Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'dan geldi. Yoğun tartışmalar sonucu yenilenen seçimde Ak Parti'nin kalelerinden CHP'ye oy çıktı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Uyum içinde çalışmaya hazırım" mesajı gönderdi.

Türkiye'nin tartıştığı İstanbul seçimi tamamlandı. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 806 bin 415 oy farkla ipi göğüsledi.



Tam 8 milyon 925 bin 63 seçmen sabah 8'de sandığa akın etti. Katılımın yüzde 84,5 oldu. Saatler 17'yi gösterdiğinde okulların kapısı kapandı. Gözler seçim sonuçlarına çevrilmişken Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım kameralar karşısına geçti, rakibini tebrik etti.



Ekrem İmamoğlu ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.



Daha sonra Beylikdüzü'nde vatandaşlara seslendi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk değerlendirmesini Ankara'da yaptı.



Tekrarlanan seçimlerde Ak Parti güçlü olduğu ilçelerde hezimet yaşadı. Ak Parti'nin kalesi olarak tabir edilen yerlerde Ekrem İmamoğlu kazandı.



AK Parti'nin kaleleri Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu'da İmamoğlu çıktı.



Ak Parti Belediyesi olan bu 11 ilçede İmamoğlu oyunu arttırdı.



Resmi seçim sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven açıkladı.



İstanbul seçimlerini önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu mazbatasını itiraz süreci tamamlandıktan sonra alacak.



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