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Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen resepsiyona, Özbekistan Savunma Bakanı 1. Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Pavel Ergaşev, diplomatlar, yabancı elçiliklerin askeri ataşeleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Resepsiyona gelen konukları, Büyükelçi Er ve Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Baloğlu karşıladı.
Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Orkestrası tarafından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını okudu.
Büyükelçi Er, törende yaptığı konuşmada, Türk halkının, Anadolu'ya gelerek Kurtuluş Savaşı'na katılan ve milli mücadeleye maddi destek gönderen Özbeklerin gösterdiği fedakarlığı unutmayacağını belirtti.
İki ülke silahlı kuvvetleri ve savunma sanayisi arasındaki ilişkileri en üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını belirten Er, iş birliğini daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er #Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Baloğlu #taşkent #Özbekistan #Büyük Zaferin 97. yıl dönümü #- 30 Ağustos Zafer Bayramı
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