30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğince resepsiyon verildi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.



Resepsiyona, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz'in yanı sıra ülkedeki Türk ve Arnavutluk kurum ve kuruluş temsilcileri, diplomatlar ve diğer davetliler katıldı.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği mesaj okundu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Cengiz, burada yaptığı konuşmada, büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasının 97. yıl dönümünü kutlamaktan şeref duyduğunu söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti, esaret altında yaşamaktansa ölümü tercih eden ve küllerinden yeniden doğan bir milletin kurtuluş mücadelesiyle kurulmuştur." diyen Cengiz, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk milletinin bu mücadelede ortaya koyduğu cesaret, akıl ve kararlılık milletimizin karakterini oluşturmuştur. Bu karakter bugün hala dimdik ayaktadır. Türkiye'de, Arnavutluk'ta ve dünyanın neresinde olursa olsun ülkemize yapılan saldırılar, işte bu cesaret, akıl ve kararlılıkla bertaraf edilecektir."

Resepsiyonda davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.