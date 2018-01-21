Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı, dış basında geniş yer buldu. New York Times gazetesi "Afrin Harekâtının Amerika ile Türkiye arasında bir çatışmaya sebep olabileceğini" savundu.

Kimi operasyon, kimi harekât, kimi de bombardıman olarak gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Afrin harekâtı dış basında geniş yankı buldu.



Dünyanın önde gelen gazeteleri, harekât başladığı andan itibaren gözünü kulağını Suriye'nin kuzeyine çevirdi.



Alman Der Spiegel ise haberi "Zeytin Dalı Operasyonu başladı" ifadeleriyle paylaştı.



İngiliz İdipendent gazetesi, harekât ile ilgili haberinde "Türk savaş uçakları PKK ve YPG hedeflerini bombalıyor. Ankara, Afrin'e muhalif savaşçıların yerleşmesini destekliyor" ifadelerini kullandı.



"Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde operasyon düzenliyor" ifadesiyle harekatı duyuran Ukrayna'lı RBC Ukraine gazetesi, Milli Savunma Bakanı Nuretin Canikli'nin "Türkiye'nin başka çaresi kalmadı. Suriye'nin kuzeyini terör gruplarından temizlemek zorundayız" açıklamasına yer verdi.



Avusturya'da yayımlanan Kronen Zeitung da Zeytin Dalı Harekâtını "Türkiye, Kuzey Suriye’de ABD destekli konuşlanmış milislere bomba yağdırdı" başlığıyla haberleştirdi.



Dış basında harekata ilişkin en çok dikkat çeken haber Amerika'nın New York Times gazetesinde yer aldı. ABD ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiğini belirten New York Times "Harekât, Amerikan askerlerinin NATO müttefiki Türkiye ile çatışması konusunda karanlık bir ihtimali ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.





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