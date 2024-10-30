Türkiye öncülüğünde İsrail'e karşı yeni adım! "Ortak Mektup" girişimi duyuruldu

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, bazı temel ülkelerle İsrail'e silah transferinin sonlandırılması talep edilen "Ortak Mektup" girişimini başlattıklarını duyurdu. Yıldız, "Tüm ülkelerin tarihin doğru tarafında yer almalarını, bu kolektif girişimi desteklemelerini talep ediyoruz." dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Türkiye öncülüğünde İsrail'e karşı yeni adım! "Ortak Mektup" girişimi duyuruldu
Yayınlanma:

Birleşmiş Milletler’de Türkiye öncüllüğünde İsrail’e karşı adım atıldı. İsrail'e silah ambargosu istenen "Ortak Mektup" girişimi duyuruldu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Gazze ve Filistin’deki duruma ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu. Gazze’de tüm sınırların aşıldığını ve İsrail’in benzeri görülmemiş savaş suçları işlediğini belirtti. İsrail’in bölgeyi topyekûn savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yönelik kasıtlı olarak fiziksel, operasyonel ve siyasi saldırısının da devam ettiğine dikkat çekti. Ahmet Yıldız, İsrail’in, Lübnan, Suriye ve İran ile gerginliği arttırdığını belirtti. Bu tehlikeli gidişatı sonlandırmak için gerekli adımların atılmasını istedi.

Türkiye öncülüğünde İsrail'e karşı yeni adım! "Ortak Mektup" girişimi duyuruldu - Resim : 1

Büyükelçi Yıldız, Türkiye’nin, bazı temel ülkelerle birlikte İsrail'e silah, mühimmat ve teçhizat sevkiyatının sonlandırılması talep edilen 'Ortak Mektup' hazırladığını duyurdu. Bunun için kolektif çağrı yaptıklarını belirtti..

Yıldız, bunun İsrail'in yasa dışı işgalini durdurmak ve ihlallerini engellemek için şart olduğunu vurguladı. Yıldız, "Tüm ülkelerin ilkeli bir tutum sergileyerek tarihin doğru tarafında yer almalarını ve bu kolektif girişimi desteklemelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararıSiyaset
birleşmiş millletler israil
Günün Manşetleri
TUSAŞ saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık mesajı
Erdoğan, açılım süreciyle ilgili Bahçeli'nin öncülüğüne dikkati çekti
Türkiye öncülüğünde İsrail'e karşı yeni adım
Bakan Mehmet Şimşek sıcak para arayışında
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
11 bin 852 Filistinli öğrenci hayatını kaybetti
Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi
Çok Okunanlar
Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı
Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi