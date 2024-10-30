Türkiye öncülüğünde İsrail'e karşı yeni adım! "Ortak Mektup" girişimi duyuruldu

Birleşmiş Milletler’de Türkiye öncüllüğünde İsrail’e karşı adım atıldı. İsrail'e silah ambargosu istenen "Ortak Mektup" girişimi duyuruldu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Gazze ve Filistin’deki duruma ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu. Gazze’de tüm sınırların aşıldığını ve İsrail’in benzeri görülmemiş savaş suçları işlediğini belirtti. İsrail’in bölgeyi topyekûn savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yönelik kasıtlı olarak fiziksel, operasyonel ve siyasi saldırısının da devam ettiğine dikkat çekti. Ahmet Yıldız, İsrail’in, Lübnan, Suriye ve İran ile gerginliği arttırdığını belirtti. Bu tehlikeli gidişatı sonlandırmak için gerekli adımların atılmasını istedi.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye’nin, bazı temel ülkelerle birlikte İsrail'e silah, mühimmat ve teçhizat sevkiyatının sonlandırılması talep edilen 'Ortak Mektup' hazırladığını duyurdu. Bunun için kolektif çağrı yaptıklarını belirtti..

Yıldız, bunun İsrail'in yasa dışı işgalini durdurmak ve ihlallerini engellemek için şart olduğunu vurguladı. Yıldız, "Tüm ülkelerin ilkeli bir tutum sergileyerek tarihin doğru tarafında yer almalarını ve bu kolektif girişimi desteklemelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.