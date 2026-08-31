Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Mekke Anlaşması kapsamında ortak açıklama

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Mekke Anlaşması kapsamında ortak açıklama
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İstanbul'un ev sahipliğinde, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısının ardından ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada, üç ülkenin bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılığını teyit ettiği belirtildi.

Bu hedef doğrultusunda krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere gerilimin düşürülmesine ve itidali sağlamaya yönelik gayretlere verilecek desteğin sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, üç ülkenin, dayanışmalarını güçlendirecek, kolektif caydırıcılık ve savunmalarının muteberliğini ve etkinliğini sağlayacak, adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik bölgesel gayretlere ve işbirliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacak şekilde, Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kaldığı aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SEKRETARYA KURULACAK

Açıklamada, Mekke Anlaşması çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan'da bir genel sekreterin başkanlığında Sekretarya kurulacağı, buna da ilk olarak Pakistan'dan üç yıl süreyle görev yapacak bir Genel Sekreterin başkanlık edeceği kaydedildi.

SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Müşterek faaliyetler aracılığıyla savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerini ve silahlı kuvvetlerin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacaklarını belirten açıklamada, üç ülkenin, Mekke Anlaşması'nı kurumsallaştırarak kararlı bir şekilde uygulayacakları ve böylece bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacakları bildirildi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında İstanbul'da bugün bir araya gelmişti.

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