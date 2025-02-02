Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı

Türkiye'den Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırısıyla ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 asker hayatını kaybederken 23 militan da etkisiz hale getirildi.

Türkiye'den, Pakistan'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına da başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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