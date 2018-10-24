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Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa bir araya geliyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya, Fransa ve Almanya liderleri cumartesi günü İstanbul'da bir araya gelecek. 4'lü zirve, Suriye'deki sorunların çözümü için kritik bir önem içeriyor. Zirveyle ilgili hazırlıklar sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da önemli mesajlar geldi. Moskova'da ise ASTANA formatında bir toplantı vardı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı ülkelerin ASTANA'yı hedef aldığını söyledi.

Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa bir araya geliyor

27 Ekim’deki 4'lü zirve, İstanbul'da bir araya gelecek. Masada Suriye var. Kritik bölgelerin teröristlerden temizlenmesi, mültecilerin yurtlarına dönüşü, yıkılan kentlerin inşası ve yeni anayasa süreci öncelikli konular arasında.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Zirve. Rusya, Fransa ve Almanya liderleri toplantıya katılacak.  Soçi'de varılan mutabakatın devamı niteliğindeki zirve, Suriye’deki sorunların çözümü için büyük önem taşıyor.

Suriye'de güvenli ve silahlardan arındırılmış bölgelerin artırılması yeniden gündeme gelecek. Cerablus, Afrin ve İdlib gibi örnekler hatırlatılacak.

PYD'nin bölgeden atılması da öncelikli maddelerden biri. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli mesajlar verdi. 

Türkiye'de 4'lü zirve için hazırlıklar sürerken bugün de Astana formatında Moskova'da önemli bir toplantı yapıldı.

Rusya, Türkiye ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları toplantıdaydı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana formatının, bölgede jeopolitik çıkarları düşünenlerin hedefi haline geldiğini söyledi.

Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin yeni toplantısı ile Suriye'deki çözüm konusunda daha fazla ilerleme kaydedileceğini belirtti.

Astana formatında yeni bir liderler zirvesi hazırlığı olduğunun mesajını da verdi Lavrov. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #fransa #almanya
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