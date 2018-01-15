Amerika'nın terör ordusu planına karşı bölge devletlerinden anında refleks geldi. Astana masasının garantör ülkeleri, terör ordusu planına karşı seslerini yükseltti.

Türkiye, Rusya ve Suriye... Üç ülke Amerika'nın terör ordusuna tepki gösterdi. Açıklamalar peş peşe yapıldı.



Sergey Lavrov - Rusya Dışişleri Bakanı: Rusya'dan ABD tepkisi

"ABD'nin sınır koruma güçleri planı, Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından ciddi sorunlar doğuruyor"



Suriye'den ABD tepkisi

"ABD'nin silahlı milis grubu kurma planı, toprak bütünlüğümüze yönelik açık bir saldırı"



Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'nın NATO üyesi olduğuna işaret etti, terör ordusunu eleştirdi.



CHP kanadından tepki Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan geldi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Suriye'nin birliğine dikkat çekti, bu çabaların ülkenin toprak bütünlüğüne zarar vereceğini belirtti.



Suriye Dışişleri Bakanlığı da Amerika'ya tepki gösterirken bu güce katılacakları "vatan haini" olarak niteledi. Bakanlık bu adımın "uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olduğunu da vurguladı.



Suriye devlet ajansı SANA'ya konuşan bir yetkili de "Ülkedeki her tür Amerikan varlığına ve onun her tür maşasına son vermeye kararlıyız" diye konuştu.







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