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Türkiye, Salih Müslim'in nerede saklandığını Ulusal Kanal'dan öğrendi

Türkiye hakkında kırmızı bülten çıkarılan Salih Müslim'in Çekya’nın başkenti Prag’da saklandığını, Ulusal Kanal ekranlarından öğrendi.

Türkiye, Salih Müslim'in nerede saklandığını Ulusal Kanal'dan öğrendi

Anadolu Ajansı bu sabah kırmızı bültenle aranan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim'in yakalandığını açıkladı.

Türkiye hakkında kırmızı bülten çıkarılan Salih Müslim'in Çekya’nın başkenti Prag’da saklandığını, Ulusal Kanal ekranlarından öğrendi.

23 Şubat Cuma günü Ulusal Kanal'da Eray Çelebi’nin sunduğu Derin Mevzu programına konuk olan Ortadoğu ve terör uzmanı İsmail Dost,  terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim'in Prag'daki Marriot Otel'de olduğunu açıklamıştı. 

Ortadoğu ve terör uzmanı Dost,  "Salih Müslim nerede bileniniz var mı? Salih Müslim şu anda korkudan kaçmış, Çekya'da Marriot Otel'de" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Derin Mevzu programındaki o anlar:

Etiketler; #Salih Müslim yakalandı #çekya #salih muslim #türkiye
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