Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 103 yıl önceki 1. Dünya Savaşı sırasında Allahuekber dağlarında şehit olan 90 bin Mehmetçik, gelecek ocak ayında düzenlenecek anma etkinliğiyle anılacak.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde her yıl düzenlenen ve 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri, bu yıl "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla 5-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtım Fonu, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi işbirliğiyle yapılacak programın ilk gününde Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verilecek.



Meşaleli yürüyüş yapılacak

Aynı gün Sarıkamış Kazım Karabekir Camisi'ndeki mevlit programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliğine kadar meşaleli yürüyüş yapılacak.

Etkinliğin son gününde yapılacak olan "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Anma Yürüyüşü ise katılımcıların, ilçenin Kızılçubuk mevkisinde toplanması sonrası başlayacak.



SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşuyla sona erecek

Katılımcıların, yaklaşık 6 kilometre yürüyüp Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne ulaşmasıyla devam edecek program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şehitlikteki anıta çelenklerin sunulması ve harekatın anlatıldığı konferans ile sürecek.

Anma etkinlikleri, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşuyla sona erecek.