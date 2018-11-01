Yerli savunma sanayii her geçen gün güçleniyor. Son yeniliklerden biri de Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı. Bu sistemle Türk füzeleri test edilecek. HABRAS, 2 bin metre uzunluğuyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattı olma özelliğine sahip.

Sistemin adı HABRAS. Açılımı Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı. Savunma sanayiinin son yerli üyesiyle önemli bir yetenek ve altyapıya kavuşuldu.



Türkiye, 2 bin metre uzunluğuyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattını içeren HABRAS ile milli silahların etkinlik testleri yapılacak.



Bu yerli sistemle, mühimmatların operasyonel koşullardaki farklı hedefler üzerindeki etkinlikleri test edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt dışından satın alınan silahlar de HABRAS'ta denenecek.



HABRAS'ta delici harp başlığı testleri haricinde, uçak pilot koltuğu fırlatma testleri, arayıcı başlık testleri gibi farklı tipte özel testler de yapılabilecek.



Projede; TÜBİTAK SAGE imzası bulunuyor. Sistem, Konya Karapınar'da kuruldu ve hizmete alındı.



HABRAS benzeri altyapılar Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya gibi kendi silah sistemlerini geliştiren sınırlı sayıda ülkede bulunuyor.



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