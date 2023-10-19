Türkiye Şehidini Uğurladı! Şehit Alican Güneş Sonsuzluğa Uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş, Kahramanmaraş'ta ebediyete uğurlandı. Törene çok sayıda yurttaş katıldı.

Türkiye Şehidini Uğurladı! Şehit Alican Güneş Sonsuzluğa Uğurlandı
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Pençe Kilit bölgesinde PKK'lılarla sıcak temas sağlandı. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş yaralandı kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin naaşı Kahramanmaraş'a uğurlandı. Onikişubat ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi'ndeki baba ocağından helallik alındı. Abdulhamithan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte ebediyete uğurlandı. Alican Güneş, Van'ın Erciş ilçesinde sözleşmeli Piyade Onbaşı olarak görev yapıyordu. Pençe Kilit operasyonunda görevlendirilmişti.

Şehidin Var Türkiye! Pençe-Kilit Operasyonu'ndan Acı HaberŞehidin Var Türkiye! Pençe-Kilit Operasyonu'ndan Acı HaberGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# şehit # Kahramanmaraş
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