Türkiye şehitlerimiz için tek yürek

Pençe-Kilit Harekât Bölgesindeki şehitlerimiz için Türkiye tek yürek oldu. Antalya’da vatandaşlara mikrofon uzattık. Antalyalılara göre saldırının arkasında Amerika ve İsrail var. Nasıl yanıt verilmeli diye sorduk. İşte yanıtlar…

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Can verdiler, teröristlere geçit vermediler. Pençe-Kilit Harekât Bölgesindeki şehitlerimiz için milletçe kenetlendik. Saldırının arkasındaki kuvvetleri de çok net görüyoruz.

Antalya’da vatandaşlara PKK'nın arkasından ki kuvvetleri sorduk. Tereddütsüz herkes Amerika ve İsrail dedi.

Peki bu saldırılara nasıl yanıt verilmeli?

NATO’nun genişlemesine karşı çıkan Antalyalılar, milletvekillerinden İsveç için ret oyu vermelerini istedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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