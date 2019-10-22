Türkiye, şehitlerini uğurladı.

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, Ankara'da toprağa verildi.

Coşkun için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin aillesi taziyeleri kabul etti. Törene Barış Pınarı Harekatı'nda görevli ikiz kardeşi Emre de katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Ankara Valisi Vasip Şahin de törendeydi. Vatandaşlar şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, top arabasına konuldu. Şehit, askeri törenle defnedilmek üzere Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci de memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Meşeci'nin cenazesi, Yıldırım Beyazıt Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Bafra Asri Mezarlık'daki şehitlikte toprağa verildi.

Iğdır'dan ise şehit haberi geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roket saldırısında yaralanan er şehit oldu.

Cenazesi hastane morguna alınan Altunok'un, olayı duyan ailesi de hastaneye gitti.

Barış Pınarı Harekât'ı bölgesinde ve Ağrı'nın Patnos ilçesinde ise iki asker kaza sonucu şehit oldu.

Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşı, memleketi Kars'ta defnedildi. Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay'a da Muş'ta düzenlenen törenle veda edildi.

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