Türkiye sivil havacılıkta AB'yi geride bıraktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 2025 Yılı Faaliyet Raporu verilerine göre, Türk hava yolu şirketleri uluslararası standartlara uyum noktasında kapsamlı denetimlerden geçmiştir. Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimi (SAFA) programı çerçevesinde yürütülen bu süreçte; uçuş operasyonlarından hava seyrüsefer unsurlarına kadar geniş bir spektrum analiz edilmiştir.

DENETİM HACMİ VE SAFA PARAMETRELERİ

Geçen yıl sonu itibarıyla, 153’ü SAFA ve 39’u Milli Hava Araçlarının Emniyet Değerlendirmesi (SANA) olmak üzere toplam 2 bin 539 denetim icra edilmiştir. Denetimlerde uçuşa elverişlilik, havacılık güvenliği ve havaalanı durumu gibi kritik unsurlar temel alınmıştır.

AVRUPA İLE KIYASLAMALI EMNİYET SEVİYESİ

Denetimler sonucunda, düşük olmasının yüksek emniyet seviyesini temsil ettiği puanlamada Türkiye, AB ortalamasının üzerinde bir başarı segiledi:

Türkiye’nin emniyet notu 0,42 olarak kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin genel ortalaması ise 0,60 seviyesinde.

Bu sonuçlarla Türkiye; Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Polonya gibi havacılık otoritelerini geride bırakmıştır. Ülkemiz; İsveç, Avusturya ve Finlandiya ile birlikte kıtanın en güvenli ülkeleri arasında konumlandı.

TAM UYUMLULUK

Emniyet notunun AB standartlarının üzerinde tutulması, Türk sivil havacılığının küresel prestiji açısından kritik önemdedir. Bakanlık, sektörün kendi denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi ve tüm uluslararası kriterlere tam uyumluluk göstermeyi hedeflemektedir.