Türkiye-Suriye iş birliğine karşı provokatörler iş başında! ABD düğmeye bastı

Türkiye-Suriye arasında normalleşme adımları atılmaya başlandı. İki ülkenin yakınlaşmasını engellemek için kışkırtmalar devreye sokuldu. Kayseri’nin ardından provokatörler, bu kez Suriye'de ortaya çıktı.

Türkiye-Suriye iş birliğine karşı provokatörler iş başında! ABD düğmeye bastı
Editör: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüşmesinin gündeme gelmesi, Suriye’de ABD-PKK terör ittifakını rahatsız etti. Türkiye-Suriye yakınlaşmasını önlemek için kışkırtmalar devreye alındı.

Hem Türkiye’de hem de Suriye’de dikkat çeken olaylar yaşanıyor.

Kayseri'de taciz olayı üzerinden köpürtülen şiddet olaylarının ardından şimdi de Suriye'nin bazı bölgelerinde Türk tırları ve Türk iş yerleri saldırıların hedefi oldu.

ABD DESTEKLİ MUHALİF GRUPLAR TÜRK ARAÇLARINA SALDIRDI

Suriye muhalefeti içinde yer alan Amerika destekli gruplar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse girmeye çalıştı. Türk plakalı otomobillere saldırdı, Türk bayraklarını yırttı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'de sebze ve meyve haline Türkiye'den gönderilen TIR'lara saldırı yapıldı.

İdlib’te harekât bölgelerine elektrik sağlayan dağıtım şirketi ile El-Bab'ta mültecilerin bulunduğu Şamrak kampına da saldırılar düzenlendiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı uyarısı! Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı uyarısı! Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili konuştuGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# suriye # türkiye # kayseri # son dakika
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