Türkiye-Suriye normalleşmesi: Fidan’dan kritik açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da basın temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Fidan gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suriye ile ilişkiler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ileri bir diplomatik teklifi olduğunu hatırlatan Fidan, Şam tarafının belli konuları değerlendirmeye hazır ve açık gözükmediğini söyledi:

“Suriye tarafı belli konuları, özellikle şu süreç içerisinde çok fazla değerlendirmeye hazır ve açık gözükmüyor. kendi muhalefetiyle görüşmeye bile açık değil. Ben bunları anlattığım zaman 'Türkiye, Esed'in muhalefet ile anlaşmasını ön şart koşuyor veya anlaşmasını ön şart koşuyor' diyenler oluyor. Hayır, bu bir ön şart değil. Benim sorunumu halletmesinin yolu, pratikte bu türden bir şeyden geçiyor.

Ben orada olmadığım zaman, orada yaşayan insanlar da mülteci olarak benim ülkeme gelecek. Şam rejiminin belli grupların üzerine gitmesi sadece daha fazla mülteci, daha fazla istikrarsızlık üretecek."

Bakan Fidan, Astana Süreciyle Suriye'de arazideki güçler arasında sağlanan ve yıllardır da devam eden bir ateşkes olduğunu dile getirdi. Fidan Türkiye ile Suriye arasındaki durumu "Bizim saldırganlık veya işgal gibi bir derdimiz yok. Rejim değişikliği gibi bir derdimiz yok. Bunu ortaya koyduğunuz zaman diğer taraf bundan bir alarm vaziyeti üretmiyor. Bölgede geri kalan konularla ilgilenmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor." şeklinde değerlendirdi.

Hakan Fidan, Irak’ın Türkiye - Suriye ilişkilerinde kolaylaştırıcı rol oynayabileceğini söyledi. Bakan Fidan nüfus sayımı için Kerkük’e dışarıdan nüfus taşınması konusunda da konuştu. Fidan, nüfus ve demografik değişikliklere karşı olduklarını söyledi.

Fidan ayrıca, Kerkük Valisi seçimi konusunun mahkemeye taşındığına işaret etti. Bakan Fidan "PKK'nın etkisi altında kalacak bir valilik biz orada görmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.