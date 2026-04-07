Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırmada üçlü işbirliği mutabakatı imzalandı

Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırma sistemlerinin entegrasyonu ve sınır ötesi taşımacılığın geliştirilmesi amacıyla kapsamlı bir işbirliği adımı atıldı. Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-Suriye-Ürdün Bakanlar Toplantısı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedr ve Ürdün Ulaştırma Bakanı Nedal Al-Qatamine bir araya gelerek üçlü ulaştırma işbirliği mutabakat zaptını imzaladı.

TÜM ULAŞTIRMA MODLARINDA ORTAK HAREKET EDİLECEK

İmzalanan mutabakat zaptı ile üç ülke arasında bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi hedefleniyor. Oluşturulan geniş çaplı işbirliği çerçevesi; karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve multimodal taşımacılık dahil olmak üzere tüm ulaştırma modlarını kapsıyor. Belge doğrultusunda taraflar, altyapı geliştirme, teknik standartların uyumlaştırılması ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütecek. Kapasite geliştirme, özel sektör katılımının teşvik edilmesi ve ulaştırma koridorlarının koordinasyonu da anlaşmanın temel maddeleri arasında yer alıyor.

Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölge ulaştırmasının önemli aktörleri olarak bir araya geldiklerini belirterek ev sahibi Ürdün'e ve mevkidaşı Nedal Al-Qatamine'ye teşekkür etti. Uraloğlu, Türkiye, Suriye ve Ürdün'ün yalnızca coğrafi olarak değil, aynı zamanda ticaret yollarının tarihi serüveni bakımından da birbirine kopmaz bağlarla bağlı olduğunu ifade etti.

"KUZEY-GÜNEY HATTI BİR GÜÇ ÇARPANIDIR"

Bölgesel kalkınma için kesintisiz lojistik ağlarının taşıdığı kritik öneme dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:“Bizim bir araya gelmemiz, sadece teknik bir ulaştırma toplantısı değil; aynı zamanda bölge halklarının refahı ve bölgesel kalkınma için güçlü bir irade beyanıdır. Bölgemizin içinden geçtiği hassas süreç, bizlere tek bir gerçeği hatırlatmaktadır. Siyasi ve ekonomik istikrar ile düzgün işleyen lojistik birbiri için vazgeçilmezdir. Bölgemizde, kuzey ve güney yönünde uzanan, düzenli ve verimli bir şekilde çalışan karayolu ve demiryolu hatları büyük önem arz etmektedir. Türkiye-Suriye-Ürdün ekseninde kuzey-güney hattının tam kapasiteyle işler hale gelmesi, her üç ülkenin de ihracat potansiyelini ve transit gelirlerini katlayacak bir güç çarpanıdır.”

Bakan Uraloğlu, kurulan yeni ulaştırma mekanizmasının lojistik geleceği için taşıdığı öneme değindi. Ortak adımların bölgesel çözümler üreteceğini belirten Uraloğlu, "Bu çerçevede, bugün kurduğumuz üçlü mekanizmanın; bölgemizin ulaştırma ve lojistik geleceğini birlikte inşa edeceğine, düzenli işleyen ve çözüm odaklı bir platforma dönüşeceğine inancımız tamdır. Bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlama ve bölgemizi bir refah havzası haline getirme niyetinde olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.

GELECEK HAFTA SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ YAPILACAK

Üçlü işbirliğini daha geniş bir coğrafyaya yayma hedeflerinden bahseden Uraloğlu, tesis edilen bu işbirliğini ileriye taşımak amacıyla teknik bir heyetin önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Uraloğlu, bu temasların nihai amacını şu sözlerle aktardı:"Bugünkü girişimimiz ile yarımadanın her bölgesine kadar erişimi sağlayacak bir planlama içerisinde olmayı ve bu yarımadanın Orta Asya ve Avrupa başta olmak üzere diğer coğrafyalara bağlanmasında köprü olmayı arzu ediyoruz."

Kuzey-güney aksında ortaya konan güzergahın işlerlik kazanmasının, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de eş zamanlı yaşanabilecek zor şartlarda bölgenin okyanusa erişimi için hayati önem taşıyacağı vurgulandı. Sınır kapılarındaki işleyişin hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, sınır süreçleri ve vizeler hakkında şu bilgileri verdi:"Karayolu taşımacılığında verimliliği artırmak adına, öncelikle sınır kapılarımızdaki fiziki ve idari süreçlerin senkronizasyonu üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye olarak biz, bu konuda ilgili tüm kurumlarımızla istişareler gerçekleştirdik. Operasyonel faaliyetlerin herhangi bir engelle karşılaşmaması adına elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki son aylarda 331 Suriyeli şoför kardeşimize sürücü vizesi verilmiştir ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır."

GEÇİŞ ÜCRETLERİ VE EK MALİYETLER İÇİN ORTAK TARİFE

Taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi konusunu da gündeme getiren Uraloğlu, geçiş ücretlerinin, vergilerin ve ek maliyetlerin asgari düzeye indirilmesinin veya karşılıklı olarak tamamen kaldırılmasının, taşımacılığın önündeki engelleri yok edeceğini ve ticaret hacmine doğrudan çarpan etkisi yapacağını değerlendirdi. Uraloğlu, maliyetlerin tamamen kaldırılamaması durumunda izlenecek yolu "Bunun mümkün olmaması halinde ise, üç ülke arasında mutabık kalınacak ortak ve öngörülebilir bir tarife yapısının oluşturulması, güzergahın rekabetçiliğini artıracak ve taşımaların sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu hususun, üçlü mekanizmamız kapsamında öncelikli başlıklar arasında ele alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Mevcut bölgesel dinamikler karayoluna olan talebi bu denli artırmışken; taşımacılarımıza gerekli kolaylıkların sağlanması ve bu hattın altyapısının modernizasyonu, güzergahın en hızlı ve ekonomik bir ticaret yolu haline gelmesini sağlayacaktır." şeklinde açıkladı.

Bölgedeki mevcut demiryolu hatlarının işlevsiz olmasının, ulaştırma potansiyelinin önünde büyük bir eksiklik yarattığını belirten Bakan Uraloğlu, sorunun çözümüne yönelik şu açıklamalarda bulundu:“Ancak bugün bu hatların işler durumda olmaması, bölgemizin ulaştırma potansiyelinin önündeki büyük bir eksikliktir. Bu noktada, tarihi Hicaz Demiryolu mirasını günün şartlarına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırmanın anlamlı olacağına inanıyorum. Bununla birlikte, ülkelerimizi birbirine bağlayacak, modern ve standart hat kriterlerine uygun yeni bir demiryolu inşasını stratejik bir hedef olarak belirlememiz gerekmektedir. Yüksek kapasiteli ve kesintisiz bir raylı sistem altyapısı, karayolu üzerindeki yükü hafifletecek ve ticaret hacmimizi bir üst boyuta taşıyacaktır.”

TÜRKİYE BİLGİ BİRİKİMİNİ VE TECRÜBESİNİ PAYLAŞACAK

Demiryolu ağlarının fiziksel olarak inşa edilmesinin yanı sıra işletmecilik standartlarının da uyumlu hale getirilmesinin kritik önem taşıdığına vurgu yapan Uraloğlu, “Türkiye olarak, modern demiryolu inşası ve raylı sistemler konusundaki tecrübemizi, bu hattın yeniden canlandırılması için paylaşmaya ve teknik eş güdüm sağlamaya hazırız.” dedi.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ DÜNYAYA AÇILAN KAPI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında öne çıkan bir diğer stratejik başlık ise denizcilik sektörü oldu. Kara ve demiryolu hatlarının deniz bağlantılarına işaret eden Uraloğlu, “Denizcilik sektörü karayolu ve demiryolu hatlarımızın dünyaya açılan kapılarıdır. Türkiye’nin ve Suriye’nin Akdeniz’deki liman kapasitesi ile Ürdün’ün Akabe Körfezi üzerinden Kızıldeniz’e açılan stratejik kapısını bir bütün olarak değerlendirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Güncel küresel konjonktürde limanların birbirini tamamlayan lojistik merkezler olarak çalışmasının bölge ticareti açısından hayati önemde olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:“Akabe Limanı’nın, kuzeyden gelen karayolu ve demiryolu yüklerini Kızıldeniz ve ötesine taşıyacak bir ‘deniz-kara köprüsü’ görevi göreceğine inanıyorum. Deniz yolu ve kara yolu modlarımızın güçlü bir eş güdümle birleşmesi de bölge genelindeki ulaştırma maliyetlerini düşürecek ve koridorumuzun cazibesini artıracaktır.”