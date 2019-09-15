Türkiye, Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki ayrı tesise insansız hava araçlarıyla düzenlendiği bildirilen saldırıları kınıyoruz. Bu vesileyle bölgede ve Körfez'de güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan kaçınılmasının önemini tekrar vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Saudi Aramco tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.