Türkiye Tahran Büyükelçiliği’nden İran’a seyahat ve güvenlik uyarısı geldi

Türkiye Tahran Büyükelçiliği, İran’da son dönemde yaşanan gelişmelere dikkat çekerek Türk vatandaşlarına yönelik bir duyuru yayımladı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, İran’a seyahat etmeyi planlayan vatandaşların kararlarını mevcut gelişmeleri göz önünde bulundurarak almaları, ülkede bulunan vatandaşların ise güvenlik konularında azami dikkat göstermeleri istendi.

Açıklama şu şekilde:

“İran’a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın, son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak hareket etmelerinde; İran’da bulunan vatandaşlarımızın ise güvenlikleri hususunda dikkatli olmalarında ve gelişmelere dair olabilecek duyuruları, Bakanlığımız ve İran’daki temsilciliklerimizin resmî internet sitelerinden/sosyal medya hesaplarından takip etmelerinde yarar görülmektedir. ”