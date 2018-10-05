Türkiye Batman'daki PKK saldırısına karşı tek yürek oldu. Öğrencisi, işçisi, memuru, esnafı, toplumun her kesimi teröre meydan okudu.

Üniversitelerde, yolda, sokakta yurdun dört bir yanında teröre tepki vardı.



Bölücü terör örgütü PKK'nın Batman'daki saldırısına karşı Türkiye kenetlendi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin öğrencileri tek tek okudu şehitlerimizin ismini.



Onlarca öğrenceinin saldırıya mesajı ise net oldu.



Pamukkale Üniversitesinin vatansever öğrencileri de eylemdeydi.



Üniversiteliler PKK saldırısında şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi. TGB Denizli Şube Başkanı Barış Dikmen "Vatan sağolsun!" dedi.



Kars'ta sokaklar korna sesleri ile inledi.



Taksiciler saldırıya karşı kontak kapattı.



Taksiciler, Türk bayrakları ile donatılan araçlarıyla klaksonlar çalıp, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde şehir turu attı.



İstanbul'da ise Vatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı eylem yaptı.



Saldırıya tepki gösterildi, PKK'ya karşı birlik mesajı verildi.





ulusal.com.tr

