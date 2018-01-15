Türkiye telefon kullanımında Avrupa'nın en bağımlı ülkesi. Araştırmalar böyle diyor.. Günde ortalama 78 kez farklı nedenlerle telefona bakıyoruz.

Konuşuyoruz,mesajlaşıyoruz,sosyal medyaya giriyoruz kısacası telefonsuz yapamıyoruz.Cep telefonu kullanan her 3 kişiden 1'i zamanın 6 saatini internette geçiriyor.



Bazen elimize alıp sadece bakarız.Bizde anlam veremiyoruz ama bunun bir nedeni var.



Avrupa'da telefon kullanımında en bağımlı ülkeyiz.Günde yaklaşık 78 kez telefona bakıyoruz.



1 gün 24 saat.Biz bunu 8 saatini uyuyarak geçiriyoruz.Geriye kalıyor 16 saat.Bunu da 78'e bölersek ortalama 13 dakikada bir telşefona bakıyoruz.





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