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Türkiye telefon kullanımında Avrupa'nın en bağımlı ülkesi!

Türkiye telefon kullanımında Avrupa'nın en bağımlı ülkesi. Araştırmalar böyle diyor.. Günde ortalama 78 kez farklı nedenlerle telefona bakıyoruz.

Türkiye telefon kullanımında Avrupa'nın en bağımlı ülkesi!

Konuşuyoruz,mesajlaşıyoruz,sosyal medyaya giriyoruz kısacası telefonsuz yapamıyoruz.Cep telefonu kullanan her 3 kişiden 1'i zamanın 6 saatini internette geçiriyor.

Bazen elimize alıp sadece bakarız.Bizde anlam veremiyoruz ama bunun bir nedeni var.

Avrupa'da telefon kullanımında en bağımlı ülkeyiz.Günde yaklaşık 78 kez telefona bakıyoruz.

1 gün 24 saat.Biz bunu 8 saatini uyuyarak geçiriyoruz.Geriye kalıyor 16 saat.Bunu da 78'e bölersek ortalama 13 dakikada bir telşefona bakıyoruz.


ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #telefon
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