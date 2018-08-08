Türkiye Çin ortaklığı ile 3'üncü nükleer santral için harekete geçti. Trakya'da kurulması planlanan santral ihalesi yuan üzerinden yapılacak.

Çin ile Türkiye nükleer enerji alanında ortaklık için ilk adımları attı.



Türkiye, Akkuyu ve Sinop'tan sonra 3'üncü nükleer santral için çalışamalara başladı.



Yeni kurulacak santralin ayrıntılarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı.



Henüz plan aşamasında olan porjeye göre santral Trakya'da inşaa edilecek. Trakya’da yer tespit çalışmaları sürüyor.



Rusya'dan sonra Türkiye'nin yeni nükleer ortağı Çin olacak.



30 milyar dolarlık yatırım öngörülen üçüncü santralin ihalesinin de Yuan ile yapılacağı belirtiliyor.



Enerji Bakanı Dönmez, Akdeniz'de devam eden doğalgaz arama çalışmasıyla ilgili de bilgi verdi. Dönmez, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak" dedi.



ulusal.com.tr