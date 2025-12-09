Türkiye, Uluslararası Tarım Birliği AARIENEA’da ilk kez başkan seçildi!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya dair gelişmeyi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla kamuoyuna aktardı.

Türkiye'den tarım diplomasisinde önemli bir adım daha geldiğini vurgulayan Yumaklı, seçime ilişkin şu detayları kaydetti: "Ülkemiz, AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi. Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar, bu süre zarfında ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek. Hayırlı olsun."