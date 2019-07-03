Türkiye Uygur konusunda Çin'in yanında

Kilit konuda tarihi mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Liderlerin açıklamaları Türkiye ile Çin arasında yeni bir dönemine işaret ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uygur Bölgesi hakkındaki açıklamaları CIA yalanlarına karşı Türkiye'nin duruşunu gösterdi. Erdoğan Sincan bölgesindeki etnik gurupların mutlu bir yaşam sürdüklerini ifade etti.

Çin'de temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk heyeti yurda döndü.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaptığı görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan köklü değişimin ipuçlarını verdi.



Türkiye'nin Asya ülkeleriyle ilişkilerini süratle derinleştirdiği bir dönemde iki ülke arasındaki sorunlu konulara çözüm arayışları hız kazandı.



Vatan Partisi Çin Temsilcisi Adnan Akfırat, Erdoğan'ın verdiği Sincan Uygur Özerk Bölgesi mesajının önemine dikkat çekti.



Vatan Partisi Çin Temsilcisi Akfırat, ayrılıkçı Uygur hareketinin Türkiye'de desteklenmesinin bir Gladyo projesi olduğuna dikkat çekti.



Akfırat, Türkiye-Çin ilişkilerinin 15 Temmuz'dan sonra Gladyo'nun Türk devletinin içinden temizlenmesiyle yeni bir döneme girdiğini söyledi.





ulusal.com.tr