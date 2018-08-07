Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli çalışmaların önünü açacak ajansın bu yıl içinde kurulacağını duyurdu.

Türkiye Uzay Ajansı bu yıl içinde kuruluyor. Hedef, uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaları koordine etmek, uluslararası ilişkileri yürütmek.



Ajansın kurulması ileTürkiye'nin milli çıkarlarını gözeterek, uzay alanında koordinasyon sağlayacak ve denetleyecek bir sistem oluşturulacak.



Bu kurum, uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlayacak. Dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak.



Türkiye uydu teknolojilerinde Ar-Ge çalışmalarına 2000'li yılların başında başladı. Çalışmaların yoğunlaştığı alan gözlem uydularıydı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yerli ve milli uydularda yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında da bilgi verdi.



Bu süreçte de BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 gözlem uydularının tasarlanıp ve üretildiğini anımsatan Varank, 17 Ağustos itibarıyla RASAT'ın yörüngede 7. yılını, GÖKTÜRK-2'nin ise 18 Aralık itibariyle 6. yılını tamamlamış olacak.



Varank, 2014 yılı itibarıyla TÜRKSAT 6A ve İMECE gibi büyük ölçekli yerli ve milli uydu projelerinin hayata geçirildiğini, hatırlattı.



2020 yılında, proje tamamlandığında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A hizmet vermeye başlayacak. Uydu, Avrupa'dan Hindistan'a çok geniş bir coğrafyada haberleşme hizmetleri verebilecek. ,



ulusal.com.tr