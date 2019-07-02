Türkiye ve Avrupa'da kaçak göçmen krizi yaşanıyor. Yetersiz politikalar nedeniyle herkes sorumluluğu birbirine atıyor. Ege ve Akdeniz'de ise kaçak göçmenlerin umut yolculuğu sürüyor.

Almanya, Avrupa Birliği üyesi ülkerler olmamak kaydıyla 1,5 milyon nitelikli eleman alacağını açıkladı. Oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa kabul edildi.Özellikle dil bilen nitelikli iş gücüne en az 6 ay süre ile Almanya'da istihadam sağlanacak.Bu haber üzerine Akdeniz ve Ege'den umut yolculuğu yoğunlaştı.Tüm çabalara rağmen vargeçmiyorlar. Tehlikeyi, ölümü göze alıp yola çıkıyorlar. Ve kaçak göçmenlerin duraklarından biri de Türkiye.Umut Harekâtı kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı devriyeleri sıklaştırdı. Yaklaşık 5 yıldır 7/24 kırmızı alarmda olan ekipler, Çanakkale açıklarında bir grup göçmeni daha yakaladı.3 milyondan fazla göçmene ev sahiliği yapan Türkiye dışında da kriz derinleşiyor. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında kaçak göçmen gerilimi yaşanıyor.İtalya, krizin başrolünde. Limanlarını kapayan ve yoğun güvenlik önlemi alan İtalya, tamamen göçmen karşıtı politikalar izliyor.Son olarak Alman bir gemi kaptanı, İtalyan güvenlik güçlerine karşı gelerek Akdeniz'de mahsur kalan göçmenleri kurtardı. Kaptan tutuklandı.Şimdi yargı sürecinede olan olay Avrupa'da yaşanan gerilimi tırmandırdı.Önümüzdeki günlerde sonuçlanan yargı sürecinin Avrupa'nın göçmen politikasına yön vermesi bekleniyor.