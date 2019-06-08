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Türkiye ve Azerbaycan, ortak askeri tatbikat başlattı: Sarsılmaz Kardeşlik 2019

Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı. "Sarsılmaz Kardeşlik 2019" adı verilen tatbikatta 5 bin asker katılıyor

Türkiye ve Azerbaycan, ortak askeri tatbikat başlattı: Sarsılmaz Kardeşlik 2019

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı. 

Tatbikata "Sarsılmaz Kardeşlik 2019" adı verildi. Tatbikatta yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 180 füze ve top, 21 uçak ile helikopterin yanı sıra tam 5 bin asker katılıyor.

Tatbikatla silahlı kuvvetlerin tecrübe paylaşımı aracılığıyla iki ordu arasındaki koordinasyonun ve ortak operasyon yürütme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Temsili düşman hedeflerine atışların yapıldığı tatbikat 11 Haziran'a kadar devam edecek.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #türkiye #Azerbaycan #Sarsılmaz Kardeşlik 2019
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