Türkiye ve Bulgaristan arasında doğal gaz iş birliği protokolü imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladı. Heyetler arası görüşmelerin ana gündem maddesini doğal gaz ticareti oluştururken, ülkeler arası iş birliğini daha ileri boyuta taşıyacak somut adımlar masaya yatırıldı.

MASADA YENİ ŞARTLAR VE KAPASİTE ARTIŞI VAR

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'in de katılımıyla resmi imza törenine geçildi. Törende, Türkiye'nin milli enerji şirketi BOTAŞ ile Bulgaristan'ın enerji şirketi Bulgargaz arasında doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yeni bir protokol imzalandı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla atılan imzaların bölgesel etkilerine ve devam eden müzakere süreçlerine değindi. Bayraktar, süreci şu sözlerle aktardı:

"Bulgaristan Enerji Bakanı Sayın Iva Petrova ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya gelerek, doğal gaz ticareti başta olmak üzere enerji alanında ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyacak konuları ele aldık. Ardından Bulgaristan Başbakanı Sayın Rumen Radev ile değerli mevkidaşım Sayın Petrova'nın katılımıyla milli şirketimiz BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokolün imza altına alınmasına eşlik ettik. Bu protokolle iki şirket arasındaki mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varılırken, iki ülke arasındaki doğal gaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk. İmzalanan protokolün hem ülkelerimizin hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacağına inanıyor, her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni ediyorum"