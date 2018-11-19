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Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalar atıldı
Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalar atıldı

Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Bulgaristan Yatırım Ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iki ülke arasında yeni sınır kapısı müjdesi verdi.

Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Bulgaristan Yatırım Ajansı arasında İşbirliği anlaşması imzalandı.

Resmi temaslar için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya giden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önce Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

Pekcan, Borisov ile görüşmesinin ardından Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile Türkiye - Bulgaristan İş Forumu'na katıldı.

Bakan Pekcan ile Bulgar Ekonomi Bakanı Karanikolov tarafından "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Bulgaristan Yatırım Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Törende konuşan Pekcan iki ülke arasında yeni sınır kapısı müjdesi verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #bulgaristan
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