Türkiye ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı kültürel etkinliklerle kutlanıyor

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında 4 Ağustos 1971 tarihinde başlayan resmi diplomatik ilişkiler, yarım asrı geride bırakarak 55. yılına ulaştı. Yıllar içinde gelişen siyasi ve ticari bağlar, son dönemde ivme kazanan "kültürel diplomasi" hamleleriyle yepyeni bir boyut kazandı.

Resmi mutabakatlardan ortak sinema projelerine, öğrenci sergilerinden geniş çaplı festivallere kadar uzanan bu çok yönlü işbirliği ağı, her iki ülkenin halkları arasındaki tarihsel İpek Yolu mirasını modern çağın sanat disiplinleriyle yeniden canlandırıyor.

21 Haziran 2026’da düzenlenen 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde, yönetmen Reis Çelik, "Kör Gece" filmiyle "En İyi Senaryo Ödülü"nün sahibi oldu. Aynı festivalin film marketi bölümünde ise T.C. Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk yapımcılar, Çinli film şirketleriyle masaya oturdu. Çinli yönetmenlerin Türkiye'deki platoları kullanmasını kolaylaştıracak yeni sektörel anlaşmalar ve ortak sinema yapım projeleri karara bağlandı.

22 Mayıs 2026'da Çin'in Changzhou Teknoloji Enstitüsü ile Anadolu Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği karma öğrenci sergisi Eskişehir'de açıldı. Bunun hemen ardından, Millî Eğitim Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliği ortaklığıyla düzenlenen "Türkiye-Çin Dostluğu" temalı resim yarışmasının ödül töreni ve sergisi, 19 Haziran 2026'da Ankara Başkent Öğretmenevi'nde yapıldı.

Kültürel temasların resmi zemini, Haziran 2024'te T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) imzalanan mutabakat zaptı ile atılmıştı. Bu anlaşmanın hemen ardından, Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğu’nun "Şiirsel Dans Draması: Efsanevi Bir Manzara Resminin Yolculuğu" adlı gösterisi 22 Haziran 2024'te AKM'de sahnelendi.

Türkiye ve Çin arasındaki kültürel damarın kökleri, edebiyat alanında yürütülen karşılıklı çeviri faaliyetleriyle de derinleşiyor. Çin’de "Büyük Şiir Hareketi"ne öncülük eden çağdaş Çin şiirinin önemli temsilcilerinden Cao Shui, Türk ve Çin şiirinin yapısal ve tarihsel paralelliklerine dikkat çekiyor.

Türk edebiyatının temelini oluşturan 'Dört Kitap' (Dede Korkut Hikâyeleri, Divan-ü Lügati't Türk, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet) ile Çin klasik edebiyatındaki 'Dört Başyapıt' arasında kültürel bir derinlik benzerliği olduğunu belirten Shui; Orhan Veli'nin 'Garip Hareketi'ni Çin'deki 'Halk Diliyle Şiir Hareketi'ne, 'İkinci Yeni'yi ise 'Sisli Şiir Okulu'na benzetiyor.