Türkiye ve Irak arasında 3 yeni işbirliği anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye ve Irak heyetlerinin diplomatik temaslarına sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, önce baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından her iki lider, heyetler arası görüşmelere başkanlık etmek üzere bir araya geldi.

Kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı bu toplantıların tamamlanmasıyla birlikte doğrudan imza törenine geçildi. Liderlerin huzurunda, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkileri farklı alanlarda geliştirecek resmi adımlar atılarak üç ayrı belge imza altına alındı.

EĞİTİM VE GÜVENLİK BÜROKRASİSİNDEN ORTAK ADIM

"Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırası" için taraflar masaya oturdu. Bu belgeye Türkiye adına Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı imza atarken, Irak tarafını temsilen Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Özel Kalem Müdürü General Abdulemir Şammari süreci tamamladı.

"Gençlik ve Spor Alanlarında Mutabakat Zaptı"na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin imza attı.

İki ülke arasında "Sınai Mülkiyet Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" da onaylandı. Belgenin imzaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Maliye Bakanı Falih Sari tarafından atıldı.