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Türkiye ve İran arasında mutabakat imzalandı

Van'da, Türkiye ve İran arasında hudut güvenliği ile ilgili mutabakat imzalandı.

Türkiye ve İran arasında mutabakat imzalandı

Van Polisevi'nde düzenlenen toplantıda, Vali Mehmet Emin Bilmez ile İran'ın Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi arasında hudut güvenliği mutabakatı imzalandı. 

Vali Bilmez, burada yaptığı konuşmada, dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti’nin Hoy Fermandarlığı ile Van Valiliği arasında sürdürülen 53. Alt Güvenlik Komite Toplantısı Hudut Görüşmeleri'nin tamamlandığını söyledi.

Görüşmelerin iki gündür devam ettiğini belirten Bilmez, "Van ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 285 kilometrelik sınır hattı bulunmaktadır. Bu da beraberinde vatandaş ile terörist geçişleri, sınır ticaretinde yaşanan sıkıntılar gibi takibi gerektiren konuları getirmektedir. Bu kapsamda yapılan görüşmede iki ülke aleyhine faaliyet gösteren tüm terör örgütleri, yasa dışı göç, organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, sınır güvenliğinin artırılması gibi konuların yanında, sınır ticaretinde yaşanan sıkıntılar, kültürel faaliyetler gibi hususlarda bilgi alışverişinde bulunulmuştur." dedi.
İlişkilerin ne kadar güçlenirse her iki ülkenin de o kadar kazançlı olacağını vurgulayan Bilmez, bu toplantılar vesilesiyle iki kent arasındaki karşılıklı iş birliği ve güven ortamının artarak devam edeceğini umduğunu dile getirdi.
Abidi de kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu aktardı. 

Vali Bilmez'e ve Van halkına teşekkür eden Abidi, şunları kaydetti:
"Çok samimi bir ortamda toplantıyı gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki sorunların ele alınması bakımından çok önemli konularda görüş alışverişlerinde bulunduk. Özelikle terörizmle mücadele, kaçakçılık ve kaçak geçişler konularında görüştük. Müşterek sınır güvenliğinin artırılması hususunda iyi neticelere varmış bulunduk. Her iki ülke sınırda yaşayanların refah düzeyinin artırılması bizim önceliğimizdir. Sınır kapısından geçişlerin rahat sağlanması hususunda gerekli görüşmelerde bulunduk. Arzuladığımız bir güvene ulaşalım ve aynı zamanda da sınır sakinlerinin refahını artırmış olalım."
Heyet, toplantının ardından kentten ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #iran #türkiye #van
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