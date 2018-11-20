Türkiye ve İran Ortak Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısında önemli kararlar alındı. İmzalanan mutabakat zaptına göre 2 ülke işbirliğini artıracak ve terör eylemi düzenleyen bütün örgütlere karşı harekete geçilecek.

Türkiye ile İran Ortak Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı Tahran'da yapıldı. Türkiye'yi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran'ı İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari temsil etti.



Toplatıda organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık, düzensiz göç ve terörün her türlüsüyle mücadele konuları ele alındı. 2 ülke toplantı sonrası mutabakat zaptı imzalandı.



2 ülkeyi ilgilendiren konularda ortak hareket etme ve operasyon düzenleme kararı alındı.



İran İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari, İran ve Türkiye arasında yakın işbirliği sayesinde, terör faaliyetlerinin ve silah kaçakçılığının azaldığını söyledi.



Terör örgütlerinin daha fazla hedef alınmasına vurgu yapan, Zülfikari, "operasyonların PKK'yı kapsayıp kapsamayacağı yönündeki" soruya da, "Güvensizlik oluşturan ve terör eylemleri düzenleyen herkese karşı harekete geçilecektir. Artık silahlı mücadele devri kapanmıştır" dedi.



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