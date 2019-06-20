Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi Mavi Vatan için tek vücut oldu. Uluslararası baskılara rağmen deniz yetki alanları ve KKTC'nin çıkarları konusunda cesur adımlar ardı ardına geliyor. KKTC hükümeti kapalı Maraş bölgesi ve askeri üs için harekete geçti. İkinci sondaj gemimiz Yavuz ise Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Türkiye tüm uluslararası tehditlere rağmen ikinci sondaj gemisini Akdeniz'e uğurladı.



Yavuz sondaj gemisi Türkiye'nin deniz yetki alanlarında ve KKTC karasularında sondaj yapmak üzere, düzenlenen törenin ardından İzmit Körfezi'nden demir aldı.



Hali hazırda Fatih Sondaj Gemisi Türk Deniz yetki alanında, Barbaros sismik araştırma gemisi ise KKTC karasularında faaliyetlerine devam ediyor.



Geçen hafta Kıbrıs Rum Kesimi Hükümeti Fatih sondaj gemisi mürettebatını tutuklama kararı almış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi'nin aldığı karara "avucunuzu yalarsınız" diyerek tepki göstermişti.



Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan, Türkiye karşıtı faaliyetlerine uluslararası arenada da hız kesmeden devam ediyor.



Yunanistan ve Rum Kesimi'nin yoğun çabalarının ardından Avrupa Birliği'nin Genel İşler Konseyi'nde alınan Genişleme Kararları içinde de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hedef alınmıştı.



Genişleme Kararları'nda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının "yasa dışı" olduğu öne sürülmüştü.



Türk Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Türkiye'nin gerek kendi deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini gerek Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını koruyacağını vurgulamıştı.



Tüm bu gelişmelerin ardından KKTC Hükümeti bu hafta tarihi bir karara imza atarak Gazimağusa'nın kapalı durumdaki Maraş Bölgesiyle ilgili çalışma başlattığını duyurdu.



Yapılacak envanter çalışmasının ardından Maraş bölgesinin kullanıma açılması öngörülüyor.



Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımlar Maraş ile de sınırlı değil.



Bölgede bulunan Türk savaş gemilerinin lojistik anlamda güçlendirilmesi kararı alındı. Buna göre savaş gemilerinin KKTC'de 'ikmal yapabileceği' bir limanın inşası için çalışmalar başladı.



Ayrıca Kıbrıs'ta kapalı durumda bulunan Geçitkale Askeri Havaalanı'nın da tekrar açılması gündemde.



Öte yandan 1999 yılında Milli Güvenlik Kurulu tarafından kararı alınan Taşucu'nda tersane kurulmasına yönelik planların da tekrar uygulamaya konulduğu kaydediliyor.



ulusal.com.tr