Moskova'da gerçekleşen zirvede Türkiye ve Rusya'nın Fırat'ın doğusuna operasyon için mutabakata vardığı iddia edildi

A Haber'in iddiasına göre, hafta sonu Moskova'da gerçekleşen zirvede Türkiye ve Rusya Fırat'ın doğusuna operasyon için mutabakata vardı. A Haber, gelişmeyi diplomatik kaynaklara dayandırıyor.



Taraflar, Rusya'nın başkentinde terör örgütü YPG'ye düzenlenecek muhtemel bir operasyonu ele almıştı.



A Haber'in diplomatik kaynaklardan aldığını belirttiği bilgilere göre, Rusya'nın Türkiye'nin endişelerini anladığı ve Ruslar'ın Suriye Ordusunu Menbiç'e girme diye uyardığı belirtildi.





Ayrıntılar gelecek...

