A Haber'in iddiasına göre, hafta sonu Moskova'da gerçekleşen zirvede Türkiye ve Rusya Fırat'ın doğusuna operasyon için mutabakata vardı. A Haber, gelişmeyi diplomatik kaynaklara dayandırıyor.
Taraflar, Rusya'nın başkentinde terör örgütü YPG'ye düzenlenecek muhtemel bir operasyonu ele almıştı.
A Haber'in diplomatik kaynaklardan aldığını belirttiği bilgilere göre, Rusya'nın Türkiye'nin endişelerini anladığı ve Ruslar'ın Suriye Ordusunu Menbiç'e girme diye uyardığı belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...
Moskova'da gerçekleşen zirvede Türkiye ve Rusya'nın Fırat'ın doğusuna operasyon için mutabakata vardığı iddia edildi
A Haber'in iddiasına göre, hafta sonu Moskova'da gerçekleşen zirvede Türkiye ve Rusya Fırat'ın doğusuna operasyon için mutabakata vardı. A Haber, gelişmeyi diplomatik kaynaklara dayandırıyor.