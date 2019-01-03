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''Türkiye ve Rusya operasyon için anlaştı''

Moskova'da gerçekleşen zirvede Türkiye ve Rusya'nın Fırat'ın doğusuna operasyon için mutabakata vardığı iddia edildi

''Türkiye ve Rusya operasyon için anlaştı''

A Haber'in iddiasına göre, hafta sonu Moskova'da gerçekleşen zirvede Türkiye ve Rusya Fırat'ın doğusuna operasyon için mutabakata vardı. A Haber, gelişmeyi diplomatik kaynaklara dayandırıyor.

Taraflar, Rusya'nın başkentinde terör örgütü YPG'ye düzenlenecek muhtemel bir operasyonu ele almıştı.

A Haber'in diplomatik kaynaklardan aldığını belirttiği bilgilere göre, Rusya'nın Türkiye'nin endişelerini anladığı ve Ruslar'ın Suriye Ordusunu Menbiç'e girme diye uyardığı belirtildi.


Ayrıntılar gelecek...
 

Etiketler; #rusya #moskova #YPG #suriye
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