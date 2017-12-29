Türkiye'nin Rusya'dan sevk edeceği S-400'ler için Moskova'dan bir heyet Ankara'ya geldi. Kredi için imzalar atıldı. İlk defa kredi dolar üzerinden değil ruble üzerinden ödenecek. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından açıklama yapıldı

S400'ler için son imzalar bugün atıldı. Yerel paranın kullanılacağı S400 alışverişindeki nihai kerte için Rus heyet bugün Ankara'ya geldi.



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sevkiyat için tam mutabakatın sağlandığını, ödeme üzerinde anlaşamaya varıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda Moskova'dan bir heyet Ankara'ya geldi. Heyetler arası görüşme yapıldı, ödeme için son imzalar atıldı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Askeri Teknik İşbirliği’nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin de ödeme şekline ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Rus basınına konuşan Kojin, "Türkiye ile Rusya sistemlerin ödemesi konusunda ortak bir plan geliştirdi" diye konuştu.



İki ülke Amerika'nın dolar transferlerini "SWIFT" sistemi üzerinden izlememesi için yerel para kullanımı konusunda hem fikir. Bu yüzden S-400 füze sistemlerinin ödemesi dolar ya da euro yerine yerel parayla yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ödemede rublenin kullanılacağını açıkldı.



Rus Danışman Kojin, Türkiye ile tüm konuların çözüldüğünü belirtti, "Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz" dedi.



SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞINDAN AÇIKLAMA



Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından "1 adedi opsiyonlu olmak üzere Rusya'dan toplamda 2 adet S-400 sistemi tedarik edilecek. İlk S-400 sistem teslimatının 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. S-400 sisteminin kontrolü tamamen Türk Silalı Kuvvetleri'nde olacak. Teknoloji kazanımına yönelik işbirliği ve ortak geliştirme taahhüdü sözleşmede var." açıklaması yapıldı.



ulusal.com.tr