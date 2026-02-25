Türkiye ve Suriye'den ticari iş birliği: JETCO ilkbaharda toplanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriyeli mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde iki ülke arasındaki gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve ticaretin geliştirilmesi konularını ele aldı. Taraflar, Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısını ilkbaharda yapma kararı aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye ve Suriye'den ticari iş birliği: JETCO ilkbaharda toplanıyor
Yayınlanma:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nida Eş-Şaar ile telefonda görüştü. Gerçekleşen bu görüşmelerin ana gündem maddelerini; karşılıklı ticarette gümrük işlemlerinin iyileştirilerek hızlandırılması, gümrük kapılarının modernizasyonu, kapıların genişletilmesi ve transit geçiş sürelerinin kısaltılması oluşturdu.

TİCARİ İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM VE ORTAK HEDEFLER

Türkiye ve Suriye'nin köklü bir geçmişe dayanan bağları bulunduğunu hatırlatan Bakan Bolat, mevcut siyasi ve ticari ortaklıkların gelecek yıllarda da sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Temasların ardından görüşmelerin detaylarına ilişkin resmi bir değerlendirmede bulunan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "İki ülke arasında geçen aralık ayında imzalanan Türkiye-Suriye Ortak Gümrük Komitesi'nin ilk toplantısını en kısa sürede gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Suriye'de yeni yönetimin ülkesinde ve bölgemizde oluşturduğu enerjiden güç alarak, ülkelerimiz arasındaki lojistik ağların güçlendirilmesinin bölgesel bağlantısallığa katkı sağlayacağı hususunu vurguladık. Suriye Ticaret ve Ekonomi Bakanı Nida Eş-Şaar ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ise ülkelerimiz arasında geçen yıl ulaşılan 3,7 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdik. Türkiye-Suriye Ticaret Bakanlıkları arasında kurulan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) mekanizması toplantısını ilkbaharda gerçekleştirmek için anlaştık. Toplantı marjında geniş kapsamlı bir iş ve yatırım forumu gerçekleştirmeyi de kararlaştırdık. Suriye ile ticaretimizi artırmak ve ikili ortaklıklarımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar liralık hacim deşifre edildiİzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar liralık hacim deşifre edildiGündem
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturmaSon dakika: Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturmaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

türkiye suriye Ömer Bolat
Günün Manşetleri
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
''Yavrularımızın ilahi söylemesi ziyadesiyle gururlandırdı''
İstanbul merkezli 10 ilde uluslararası uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de f-16 uçağı düştü
"İran topraklarını işgal planı"
Tarımsal kredide şartlar düzenlendi
Türkiye'de evlilik ve boşanma oranları belli oldu
İstanbul'un iki havalimanı demiryolu ile birbirine bağlanıyor
MİT ve emniyetten ortak operasyon
Çok Okunanlar
500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları
Türkiye'nin en zengin insanı kim? Türkiye'nin en zengin insanı kim?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?