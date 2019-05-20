Yunanistan, Türkiye ile Atina'da buluşacak. İki ülkenin Savunma Bakanlıkları heyetleri "Ege Denizi'nde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları"nı görüşecek. Toplantı, kısa vadeli bir uzlaşı çerçevesinde olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ve Yunanistan Atina'da bir araya gelecek. Askeri yetkililer, "güven arttırıcı" önlemleri masaya yatıracak.



Ege ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'yi kışkırtıcı adımlar atan Yunanistan,, Türkiye ile 5 günlük bir toplantı yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre görüşmeler 20-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Peki ipler bu kadar gerginken, iki ülkenin Savunma Bakanlıkları heyetlerinin bir araya geleceği 5 günlük toplantıda neler konuşulacak? Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel, toplantının gündemini Ulusal Kanal'a aktardı.



Masaya yatırılacak sorunlar kısa vadeli bir uzlaşı çerçevesinde olacak.



Güven artırıcı önemler olarak değerlendirilen bu görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ana sorun sahaları ele alınmıyor.





ulusal.com.tr