Türkiye ve Yunanistan Heyetleri Bir Araya Geldi

Türkiye ve Yunanistan'ın heyetleri 3 yılın ardından ilk kez yüz yüze toplandı.

Güvenlik kaynakları, 2020 yılının yaz aylarında Doğu Akdeniz'de iki ülkenin savaş gemilerinin karşı karşıya gelmesinin üzerine kurulan olumlu diyalog kanalını sürdürmek için çabaladığını duyurdu.

Askerî Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın ilk 2 turu Yunanistan'ın Atina şehrinde, üçüncü turu Ankara'da yapılmıştı.

2021 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı ise toplantının üçüncü turu uzaktan görüntülü olarak yapıldı.

Dördüncü turu Ankara'da başlayan toplantıda, ağırlıklı olarak Ege Denizi'nde havada ve denizde yaşanan sorunlar ele alınacak. Daha önceki toplantılarda görüşülen uygulama planları ise yeniden gözden geçirilecek.