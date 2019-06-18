Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken Türkiye ve Yunanistan'dan askeri yetkililer bir araya geldi. İlki Mayıs ayında yapılan Güven Artıcı Önlemler görüşmesinin ikincisi Ankara'da yapılıyor. Görüşmelerde, iyi komşuluk ilişkileri için iki ülke arasında kriz yaratan başlıklar ele alınıyor.

17 Haziran'da Yunanistan'dan gelen askeri heyetin Ankara'daki temasları devam ediyor. Görüşmeler 21 Haziran'da tamamlanacak.



Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de suların ısınmasıyla Ankara ile Atina arasındaki ilişkiler gerildi. İki ülke liderinin aldığı kararla Güven Arttırıcı Önlemler ve gerginliğin yumuşatılması için askeri yetkililer masaya oturdu.



İstişare görüşmelerinin ilki 20-25 Mayıs tarihleri arasında Atina'da yapılmıştı. İki ülkenin Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı toplantıların ikincisi ise Ankara'da düzenleniyor.



Görüşmelerde bugüne kadar iki ülke arasında Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan bütün sorunlar ele alınıyor. İlişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel barışın devamlılığı için bazı mutabakatlar imzalanacak.



Özellikle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı ittifaklar oluşturması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimin gayri meşru adımları da masada bulunuyor. Türkiye bu konularda duyduğu rahatsızlığı karşı tarafa iletiyor.



Peki Türkiye'nin ajandasında neler olmalı?

Ulusal Kanal'a konuşan Amiral Cem Gürdeniz, "Magosa'da deniz üssü şart, Geçit Kalede hava üssü şart, MEB ilanı şart, Taşucunda büyük bir tershane kurulmalı, petro kimya desteklensin hem de gemilerin sığındığı yer olsun. KKTC Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmalı." ifadelerini kullandı.





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