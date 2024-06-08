Türkiye-Venezuela iş birliği: Petrokimya ve Madencilikte yeni ufuklar

Karakas'ta bulunan Miraflores Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro da hazır bulundu.

Maduro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Venezuela'nın karşılıklı yarar sağlayacak ortaklığı, iki milleti daha yakınlaştırmak ve yeni bir dünya vizyonu oluşturmak adına stratejik projeler ve ortak girişimlerde bulunuyoruz.

Bu iş birlikleri, petrokimya, doğalgaz, altın ve madencilik sektörlerinde çevreye duyarlı ve örnek teşkil edecek niteliktedir. Verimli bir ekonomik yapı kurma yolunda ilerliyoruz." dedi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Türk şirketi, anlaşma çerçevesinde Aragua eyaletinde altın ve diğer maden işletmeciliği faaliyetlerini yürütecek.