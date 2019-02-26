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Türkiye Yarışta ipucu paylaşıldı mı? 19.30  Türkiye Yarışta ipucu sorusu - joker kodu kazanma

Ücretsiz para ödüllü bilgi yarışması Türkiye Yarışta tarafından ödül dağıtımı sürüyor. Her akşam 19.30'da yapılan yarışmada kazananlara ödül dağıtımı oluyor. Yarışmanın sosyal medya hesabından günün ipucu sorusu paylaşılarak yarışmacılara kolaylık sağlanıyor

Türkiye Yarışta ipucu paylaşıldı mı? 19.30  Türkiye Yarışta ipucu sorusu - joker kodu kazanma

Her akşam Türkiye Yarışta yarışması heyecanla takip ediliyor.

Türkiye'nin ödüllü bilgi yarışması Türkiye Yarışta'da ipucu sorusu paylaşımı ve joker kodu kazanımı yapılıyor.

Yarışmada 12 soruyu bilen yarışmacılar, para ödülüne ortak oluyor.

Arkadaşlarınızın sizin referansınıza üye olması durumunda size joker sağlanıyor.

Türkiye Yarışma sosyal medya hesabı üzerinden günün ipucu sorusu henüz paylaşılmadı.

Etiketler; #türkiye yarışta
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