Almanya'dan Amerika'ya tepki Türkiye'ye destek geldi. Rusya, Türkiye ile ulusal para birimleri üzerinden ticarete olumlu bakıyor. İtalya, Türkiye'deki gibi bir ekonomik saldırıya kendisinin de uğrayabileceğini belirtiyor. ABD'nin uyguladığı ambargoya karşı Türkiye'ye destek mesajları geliyor.

Türkiye'ye Almanya, Rusya, İtalya ve Pakistan'dan destek açıklamaları geldi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik refah içinde görmek istediğini' belirtti. " Bunun aksi kimsenin çıkarına olmaz. " diyen Merkel, "Türkiye Merkez Bankası'nın bağımsız çalışması gerektiğini" ifade etti.



Kremlinden yapılan açıklamada "Rusya'nın Türkiye ile ulusal para birimleri üzerinden ticarete olumlu baktığı" ifade edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ulusal para birimleriyle ticarete geçiş için çalışılması gerektiğini, Rus lider Putin'in de bunu sık sık dile getirdiğini vurguladı.



İtalya'nın Türkiye'ye dayanışma mesajı vermesi sonrası Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti de endişelerini dile getirdi. İtalya'nın Türkiye gibi bir ekonomik saldırıya uğrayabileceğini söyledi.



Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Pakistan, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik rolünü takdir etmektedir.Türkiye'nin refahına ulaşması konusunda İslamabad her zaman yardımcı olacaktır." denildi.



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