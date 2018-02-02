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Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Suriye'nin terör örgütü PKK-PYD-YPG kontrolündeki Ayn el Arap kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Suriye'nin terör örgütü PKK-PYD-YPG kontrolündeki Ayn el Arap kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.

Suriye Ayn el Arap sınır hattındaki modüler beton duvardan Suruç ilçesine bağlı Yumurtalık Mahallesi'ne geçmeye çalışan 5 kişiyi fark eden 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı askerler, 'Dur' ihtarında bulundu. 

Güvenlik güçlerince yakalanan 5 kişi, sağlık kontörlünden geçirilerek, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #YPG #pyd #pkk
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