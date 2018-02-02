Suriye'nin terör örgütü PKK-PYD-YPG kontrolündeki Ayn el Arap kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
Suriye Ayn el Arap sınır hattındaki modüler beton duvardan Suruç ilçesine bağlı Yumurtalık Mahallesi'ne geçmeye çalışan 5 kişiyi fark eden 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı askerler, 'Dur' ihtarında bulundu.
Güvenlik güçlerince yakalanan 5 kişi, sağlık kontörlünden geçirilerek, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
ulusal.com.tr
Suriye'nin terör örgütü PKK-PYD-YPG kontrolündeki Ayn el Arap kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Suriye'nin terör örgütü PKK-PYD-YPG kontrolündeki Ayn el Arap kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.