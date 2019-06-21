Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gerilim tırmanırken Ankara Atina hattında yapılan Güven Artıcı Önlemler toplantısının ikincisi tamamlandı. Türkiye'de düzenlenen toplantıya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, görüşmelerin yapıcı bir ortamda geçtiğini belirtti. Açıklamada, Ege Denizi'ndeki işbirliğini artırmaya yönelik alınacak tedbirlerin de ele alındığı ifade edildi.

17 Haziran'da Türkiye'ye gelen Yunan askeri heyeti Ankara'daki temaslarını tamamladı. İki ülke arasındaki işbirliği toplantılarının ikincisi yapıldı.



Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı hamlelere karşı dev deniz tatbikatları düzenlenirken diğer yandan diplomasi kanalları çalıştırılıyor.



İki ülke liderinin aldığı karar gereği, Güven Arttırıcı Önlemler ve Ege Denizi'ndeki işbirliğini artırmak için askeri yetkililer masaya oturdu. Toplantıların ilki 20- 25 Mayıs tarihleri arasında Atina'da düzenlenmişti. İkincisi 17-20 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapıldı.



Ankara'daki temaslara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı , görüşmelerin yapıcı bir ortamda geçtiği belirtildi.



Açıklamada, "Görüşmelerde iki ülke arasında uygulanabilecek Güven Artıcı Önlemler ve Ege Denizi'ndeki işbirliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü" denildi.



Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyeti, teknik görüşmelerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de bir araya geldi.





ulusal.com.tr