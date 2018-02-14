"Vasat terör örgütü yöneticiliği" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Türkiye'ye iade kararının ardından Erbil'den İstanbul'a getirilen Şahimerdan Sarı, cezaevine gönderildi.

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Türkiye'ye iade kararının ardından Irak'ın Erbil kentinden İstanbul'a getirilen Şahimerdan Sarı, sevk edildiği Bakırköy Adliyesindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince 2011 yılında "Vasat terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Sarı, kırmızı bültenle aranması nedeniyle Irak'ta yakalanıp cezaevine konuldu.



Tükiye'ye iade işlemlerinin kabul edilmesinin ardından dün tarifeli uçakla Atatürk Havalimanına getirilen Sarı'nın, Havalimanı Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.







Sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edilen Sarı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu İrtibat Bürosundaki işlemlerinin ardından Metris Cezaevine gönderildi.



Şahimerdan Sarı, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince 2011 yılında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, kararın açıklandığı tarihte Türkiye'de olmaması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı üzerine hakkında kırmızı bültenle arama emri verilmişti.



Kırmızı bültenle aranırken Irak'ta yakalanan Sarı, yaklaşık 3,5 yıldır bu ülkede cezaevinde tutuluyordu.