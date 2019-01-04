Ankara bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yi radarına aldı, CIA destekli HTŞ İdlib'de hareketlendi. El Kaide'nin Suriye kolu olan terör örgütü, ABD'nin çekilme kararının ardından Türkiye'ye müzahir Ulusal Özgürleştirme Cephesine karşı İdlib'de saldırı başlattı. Kentte alan hakimiyetini genişleten HTŞ'ye karşı Şam ve Ankara ise pozisyonlarını güçlendiriyor

Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki PKK varlığı Ankara'nın hede CIA ve Mossad destekli HTŞ İdlib'de hareketlenmeye başladı.



Amerika'nın askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından Suriye sahasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bölgede Ankara-Moskova hattında trafik artarken CIA ve Mossad'ın desteklediği gruplar kritik bölgeleri kontrol altına alıyor. Bu kapsamda El Kaide'nin Suriye kolu Heyet Tahrir Eş-Şam İdlib'de Ankara'ya müzahir gruplara karşı saldırı başlattı.



Salı günü Halep'in batısında başlayan çatışmalar son iki günde İdlib’e sıçradı. Çatışmalar İdlib’in kuzeyi ve güneydoğusunda yoğunlaşıyor.



Çatışmaların yaşandığı İdlib'in kuzeyindeki Daret İzze kasabasına yakın alanlarda Mehmetçiğin bulunması dikkat çekiyor. Moskova ile yapılan mutabakat kapsamında bölgede dört ayrı gözlem noktasının bulunduğu biliniyor.



Çatışmalar, Urum El Kubra bölgesinde de devam ediyor. Bölge, Soçi Mutabakatı kapsamında yıl sonuna kadar açılması planlanan M5 otoyolunun yakınında. Otoyol, Şam'a giden güzergahta olması nedeniyle oldukça kritik.



İdlib Mutabakatı dışında tutulan HTŞ'nin bölgede alan hakimiyetini genişletilmesi, Şam'ın ağırlığını koyacağı bir sürece de işaret ediyor. Suriye Ordusu halihazırda İdlib'in güneyinde HTŞ noktalarını topçu atışlarıyla hedef alıyor.



HTŞ'ye karşı ÖSO güçlerinin bazı bölgeleri tekrar kontrol altına aldığı belirtiliyor. Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin 3 Aralık'ta Sofuhan ve El Fatirah’da kontrolü geri aldığı ifade ediliyor.



HTŞ ile yoğun çatışmalar nedeniyle PKK/PYD ile sınır hatlarında bulunan muhaliflerin bir kısmının İdlib içindeki bölgelere kaydırıldığı aktarılıyor.





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