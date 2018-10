Andımıza ve Türkiye'ye Sahip Çık Yürüyüşünün yeri ve saati değişti. TGB’li gençler bütün yurttaşları, 29 Ekim günü saat 15.00'te, Andımız’ı okumak ve Anıtkabir’e yürümek için 1. Meclis'in önüne davet ediyor.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) 29 Ekim'de saat 15.00’te 1. Meclis’ten Anıtkabir'e düzenlenecek büyük yürüyüş için son hazırlıklarını yapıyor. Gençler, kapı kapı gezerek vatandaşları yürüyüşe davet ediyor. 'Cumhuriyetine, emeğine, geleceğine, Türkiye'ye sahip çık' sloganıyla düzenlenecek yürüyüş sonrası binler Ata'nın huzurunda hep bir ağızdan Öğrenci Andı'nı okuyacak.



Vatan Partisi, Öncü Gençlik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Türkiye Liseliler Birliği (TLB), TGB önderleri Aydınlık'a; yürüyüşün önemini anlattı, vatanseverleri yürüyüşe davet etti.



'FİLİZLERİ KOPARILMADAN NESİLLERE AKTARACAĞIZ'

CKD Genel Başkanı Canan Arıtman: 29 Ekim, Türk milletinin Cumhuriyetle taçlandığı muhteşem gün. En büyük bayramımız. Cumhuriyetimizin 95'inci yılında, TGB ile saat 15.00’te 1. Meclis’ten Anıtkabir'e yürüyeceğiz. Kutlu olsun. Daim olsun. Gelecek nesillerimiz sonsuza kadar, Atatürk Cumhuriyeti'nin güneşinde, ışığında yaşasın. Vatanseverlere düşen en büyük görev Cumhuriyetimizi ve kazanımlarını zarar görmemiş, eksilmemiş olarak gelecek nesillerimize aktarabilmektir. Atalarımızdan devraldığımız bu kutsal emaneti dalları budamamış, filizleri kopartılmamış olarak çocuklarımıza devretmeliyiz. Cumhuriyet saldırı altında. Yıllarca süren gerici, bölücü ve emperyalist saldırılarla zarar gördü. Her kaidesinin, her kökünün altına dinamitler yerleştirdiler, tahrip ediyorlar. Cumhuriyetimizi koruma ve geliştirme görevimizi azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizler Atatürk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileriyiz. Bundan da gurur duyuyoruz. Atatürk'ün emanetini, vasiyetini gerekirse kanımız, canımız pahasına koruyacağız.

Bu kutsal emanete toz kondurmayacağız. Cumhuriyet Kadını görev başında.



'VATANA GÖZ DİKENLERİN BAŞI EZİLECEK'

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş: 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet devrimimizle emperyalizme büyük bir tokat vurduk. Bugün yine ülke olarak önemli cephelerde emperyalist kuşatmayla çarpışmaktayız. Kimse merak etmesin; ABD, FETÖ, PKK ve vatanımıza göz diken her türlü kuvvetin başı ezilecek. Ancak bu mücadelenin başarısında net bir duruş gerekli. Üretime dayalı bir ekonomi ve vatanseverlerin tamamını temsil eden bir yönetim şart. Bu 29 Ekim'de doğru rotaya işaret etmek için saat 15.00’te 1. Meclis önünde toplanıyoruz. Vatansever Ankaralılarla Cumhuriyet Bayramında güçlü bir yürüyüş yapacağız ve net bir mesaj vereceğiz.



'ÜLKEMİZE EL UZATANLARA SAVAŞMA İRADEMİZİ GÖSTERELİM'

Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz: Bugün ülkemizin vatan bütünlüğüne ve ekonomisine saldıran emperyalist devletlere karşı hepimizin birinci vazifesi Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Milletimizin iradesini bölen, varlığını Türk varlığına armağan etmekte bir beis gören, Andımız ile sorun yaşayan anlayışlarla bu vazife ifa edilemez. 29 Ekim'de Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe ‘And içerek’ yürüyelim. Milli birlikteliğimize ve ülkemize el uzatanlarla korkusuzca savaşma irademizi hep birlikte dosta düşmana gösterelim. Yiğit Türk gençliğine sesleniyoruz; Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak çeyrek asırlık tarihimizde hep emek, Cumhuriyet ve gelecek mücadelesine öncü olduk. Bu 29 Ekim'de de gelin, saat 15.00’te 1. Meclis önünden hep birlikte bağımsızlık bayrağımızı yukarı taşıyalım.



MÜCADELEMİZ DANIŞTAY KARARIYLA TAÇLANDI

TGB Ankara İl Başkanı Anıl Eren Yıldız: TGB, her fırsatta görevlerini Bursa Nutku ve Gençliğe Hitabe'den aldığını göstermiştir. Ulu Önder Bursa Nutku'nda diyor ki; Türk genci, devrimlerin ve Cumhuriyet'in sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır...

Bu bizler için bir temenni değil talimattır. Türkiye'nin Cumhuriyet ve vatan mücadelesi bugün emek mücadelesiyle birleşerek daha yakıcı hale gelmiştir. Bizi, 29 Ekim Türkiye'ye Sahip Çık eylemimize götüren ise görevlerimizin daha belirgin hale gelip milletçe cephemizi sağlamlaştırmak zorunluluğudur. Cumhuriyet ve vatan mücadelemiz Danıştay 8'inci Dairesinin verdiği Andımız kararıyla zaferle taçlanmıştır. Türk milleti ve ulus-devlet kavramlarıyla sorunlu olanlar bu tarihi karar sonrası yine eski argümanlarla saldırmaya başladılar. Bu çabaları nafiledir. Cephede savaşan Mehmetçik ile Anadolu'da köy okulundaki öğrencileri Andımız'da birleştiren Cumhuriyet kazanımlarına biz her zaman sahip çıkacağız. Bu bakımdan 29 Ekim eylemimiz daha önemli hale gelmiştir. Kurucu felsefeyi ve ideolojiyi mahkum etmeye çalışanlar 29 Ekim'de Ankara 1. Meclis önüne iyi baksınlar. Andımızı hiç olmadığı kadar gür ve coşku dolu okuyacağız. Ankara halkının yoğun bir ilgisi var, telefonlarımız bir an olsun susmuyor. Orayı layık olduğu gibi bayram yerine çevireceğiz.



'SORUNLAR MUSTAFA KEMAL PROGRAMIYLA ÇÖZÜLEBİLİR'

Türkiye Liseliler Birliği Ankara İl Başkanı Oğulcan Yaldız: Andımız'ın okutulma kararının alındığı bu günlerde Cumhuriyet Bayramı'nın önemi daha da büyüyor. Andımız'ın okutulma kararı alınmasıyla birlikte Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının andımıza olan saldırısı da başladı. Andımız'a, Cumhuriyet kahramanlarına dil uzatanlar karşılarında en önde bizi bulacaklar. En büyük cevabımızı 29 Ekim’de vereceğiz. Ülkemizdeki sorunlar ancak Mustafa Kemal'in devrimci programına yaslanarak çözülebilir. Aileleriyle birlikte bizinle görüşmeye gelen arkadaşlarımız var. 29 Ekim günü yüzlerce liseliyle birlikte Arslanlı Yol’da olacağız.



EMEKÇİLER DE ÇAĞIRDI

Güvenlik görevlisi Tolga Yapıcı: Emekçi sınıfının emeğini sunabileceği tek yer vatandır. Vatana sahip çıkmak, emeğine, milli değerlerine ve Cumhuriyetine sahip çıkmak bir görevdir. Bu görev, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından bütün emekçi sınıfımıza miras bırakılmıştır. Bu miras, ulus olarak hiçbir kaygı gütmeden tüm zorluklara karşı gelen emekçi sınıfının birincil görevini de belirlemektedir. TGB bugün emekçilerin, vatanseverlerin, Atatürkçülerin sesidir.

Emeğimize, Cumhuriyetimize, vatanımıza sahip çıkmak için yürüyüşümüze katılacağım. Vatanın, Cumhuriyet'in, emeğin savunucusu Türk gençliğine bin selam!